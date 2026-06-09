Martes, 9 de Junio 2026
Policiales

Aimogasta recupera tranquilidad tras la detención de ladrones de aceitunas

Dos sospechosos fueron detenidos en Aimogasta tras un hurto en una propiedad privada. La policía recuperó recipientes y bolsos con aceitunas robadas. La Justicia investiga.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
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La rápida respuesta policial permitió la aprehensión de dos sospechosos en Aimogasta, acusados de cometer un hurto en una propiedad privada. La intervención del Departamento de Investigaciones y la Comisaría de Distrito local fue clave para localizar a los delincuentes tras una denuncia inmediata del damnificado.

Los efectivos, tras recibir la descripción de los sospechosos, realizaron un operativo cerrojo en la zona. Durante la requisa, se recuperaron varios objetos de valor, incluyendo recipientes y bolsos con aceitunas, que habían sido robados recientemente. Estos elementos son considerados pruebas importantes en la causa.

Las autoridades judiciales, bajo directivas de la Fiscalía, han iniciado las actuaciones correspondientes. Tanto los detenidos como los objetos recuperados se encuentran a disposición de la Justicia, que continúa investigando el hecho.

Etiquetas: aimogasta hurto operativo cerrojo policía justicia delitos
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