Búsqueda urgente en Córdoba: intensifican operativos por adolescente desaparecida

La Policía de Córdoba busca a Luciana Aylen Barrios Alarcón, una adolescente de 15 años desaparecida desde el lunes en Colonia Caroya. Su celular está apagado y la búsqueda continúa sin novedades.

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La búsqueda de Luciana Aylen Barrios Alarcón, una adolescente de 15 años desaparecida en Colonia Caroya, ha intensificado su despliegue policial. Luciana fue vista por última vez el lunes al mediodía, al salir del Colegio Bonoris, y desde entonces su teléfono permanece apagado. La joven es delgada, mide 1,60 metros, tiene cabello negro y vestía zapatillas blancas y verdes, junto con un pantalón de jean azul y un buzo azul marino.

El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, se encuentra supervisando el operativo y ha mantenido contacto con la familia de Luciana. A pesar de los esfuerzos, la alerta Sofía aún no ha sido activada. La última persona en verla fue una amiga que indicó que se quedó esperando el colectivo. La familia, que reside en Los Molles, ha expresado su preocupación, ya que Luciana solía ser recogida por su madre después de clases.

La investigación, liderada por el fiscal Guillermo Monti, comenzó tras la denuncia presentada el mismo lunes. Quinteros informó que se están realizando controles de cámaras y se ha llevado a cabo un rastrillaje en áreas adyacentes como Jesús María y Sinsacate. "No vamos a parar hasta encontrarla", aseguró el ministro durante una conferencia de prensa.