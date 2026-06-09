Martes, 9 de Junio 2026
Policiales

Búsqueda urgente en Córdoba: intensifican operativos por adolescente desaparecida

La Policía de Córdoba busca a Luciana Aylen Barrios Alarcón, una adolescente de 15 años desaparecida desde el lunes en Colonia Caroya. Su celular está apagado y la búsqueda continúa sin novedades.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 1 h 2 min de lectura
Búsqueda urgente en Córdoba: intensifican operativos por adolescente desaparecida
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~2 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

La búsqueda de Luciana Aylen Barrios Alarcón, una adolescente de 15 años desaparecida en Colonia Caroya, ha intensificado su despliegue policial. Luciana fue vista por última vez el lunes al mediodía, al salir del Colegio Bonoris, y desde entonces su teléfono permanece apagado. La joven es delgada, mide 1,60 metros, tiene cabello negro y vestía zapatillas blancas y verdes, junto con un pantalón de jean azul y un buzo azul marino.

El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, se encuentra supervisando el operativo y ha mantenido contacto con la familia de Luciana. A pesar de los esfuerzos, la alerta Sofía aún no ha sido activada. La última persona en verla fue una amiga que indicó que se quedó esperando el colectivo. La familia, que reside en Los Molles, ha expresado su preocupación, ya que Luciana solía ser recogida por su madre después de clases.

La investigación, liderada por el fiscal Guillermo Monti, comenzó tras la denuncia presentada el mismo lunes. Quinteros informó que se están realizando controles de cámaras y se ha llevado a cabo un rastrillaje en áreas adyacentes como Jesús María y Sinsacate. "No vamos a parar hasta encontrarla", aseguró el ministro durante una conferencia de prensa.

Etiquetas: córdoba búsqueda desaparición policía colegio bonoris seguridad
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

4337 articles →

Artículos relacionados

Misterio en Almagro: hallan sin vida al director de Gen Tech Argentina

Detenidos con drogas en la Ruta 79: un operativo policial sorprende a la pareja

Recuperan objetos robados en La Rioja tras la detención de dos sospechosos

Bloqueo definitivo para el conductor denunciado por acoso en La Rioja

Detención de Soledad Andreani: un nuevo capítulo en el caso Agostina Vega

Medidas de protección para una niña en La Rioja tras denuncia de abuso

Denuncian abandono judicial en la causa por acoso a menor en La Rioja

Vuelco en Ruta 38: un herido y prolongadas demoras en el tráfico hacia Chilecito

Motociclista herido tras ser arrollado por un conductor ebrio en La Rioja capital
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar