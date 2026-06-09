Pumas en Pagancillo: recomendaciones de seguridad para los vecinos al transitar

Operativos preventivos en Pagancillo alertan sobre la presencia de pumas, generando un protocolo de seguridad. Se recomienda evitar viajes nocturnos y mantener precauciones al transitar.

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Recientes operativos preventivos llevados a cabo por la Subcomisaría de Pagancillo han alertado a la comunidad tras el hallazgo de pumas en las cercanías de la Ruta Provincial N° 18 y la Ruta Nacional N° 40, a aproximadamente 2,5 kilómetros del empalme hacia Villa Unión.

Los efectivos policiales encontraron restos de un animal asnal que presentaban lesiones compatibles con ataques de estos felinos de gran tamaño. Este hallazgo ha llevado a las autoridades a establecer un protocolo de seguridad en conjunto con el Servicio Provincial de Guarda Fauna, dado el riesgo que representan para el ganado y los transeúntes.

Se insta a los vecinos y turistas a seguir estrictas directrices, como evitar viajes nocturnos y no circular por el área en horarios de baja visibilidad. También se prohíbe detenerse o descender del vehículo en caso de ver un puma. El personal especializado ya está monitoreando la situación para garantizar la seguridad pública y se recuerda a la población informar cualquier avistamiento a la policía o al 911.