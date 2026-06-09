Nuevo video revela la conexión entre Barrelier y Andreani tras el femicidio de Agostina

La difusión de un video clave en el caso de Agostina Vega, víctima de femicidio, ha impactado a la comunidad, intensificando la demanda de justicia y medidas contra la violencia de género.

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Un video de cámaras de seguridad ha emergido como posible evidencia clave en el caso del femicidio de Agostina Vega, una adolescente de 14 años. Las imágenes, obtenidas por El Doce TV, muestran a Claudio Barrelier y Soledad Andreani después del crimen, en el barrio Yofré el pasado 25 de mayo, alrededor de las 13 horas.

En el clip, ambos detenidos aparecen descendiendo de un Ford Ka negro de Andreani, vehículo que Barrelier habría utilizado para trasladar los restos de Agostina. Las imágenes capturan momentos en los que los acusados realizan compras, lo que contrasta drásticamente con la gravedad de los hechos que habían ocurrido minutos antes.

La comunidad ha reaccionado con indignación ante el caso, demandando justicia y una mayor protección para las mujeres. La violencia de género se ha intensificado como un tema prioritario en Argentina, y el caso de Agostina ha reavivado el debate sobre las acciones necesarias para prevenir estos crímenes.

Las autoridades han asegurado su compromiso de investigar a fondo, mientras la familia de Agostina sigue buscando respuestas. Este video podría ser crucial para esclarecer los detalles del femicidio, enfatizando la necesidad urgente de políticas efectivas contra la violencia de género en el país.