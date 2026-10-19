Lunes, 19 de Octubre 2026
Policiales

Avenida Matatín de la Fuente reabierta tras choque sin heridos

Un accidente vial ocurrió en la intersección de la avenida Dr. Matatín de la Fuente y la calle Los Tilos, sin heridos graves. Las autoridades destacan la importancia de la seguridad vial y la rápida respuesta de los servicios de emergencia.

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Avenida Matatín de la Fuente reabierta tras choque sin heridos
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Un accidente de tránsito ocurrió el domingo por la noche, a las 21:19, en la intersección de la avenida Dr. Matatín de la Fuente y calle Los Tilos en la Capital. Estuvieron involucrados un Volkswagen Polo, conducido por una mujer de 31 años y acompañada por una joven de 21, y un Renault 19, manejado por un hombre de 31 años. Ambos vehículos colisionaron, aunque las causas del choque aún están siendo investigadas.

El personal del Servicio de Emergencias 107 brindó atención médica en el lugar y determinó que las ocupantes del Volkswagen Polo no sufrieron lesiones, por lo que no fue necesario su traslado a un centro de salud. En el operativo intervinieron también Bomberos Voluntarios Ciudad de La Rioja y efectivos de la Policía de la Provincia.

Las autoridades hacen un llamado a los conductores para que extremen precauciones, especialmente en horas de mayor circulación y en cruces con visibilidad reducida. Este incidente pone de relieve la importancia de la seguridad vial y la necesidad de continuar con la educación en este ámbito para minimizar la siniestralidad en las calles.

Etiquetas: la rioja accidente de tránsito seguridad vial emergencias médicas bomberos voluntarios policía provincial
TL;DR

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