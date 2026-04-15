Miércoles, 15 de Abril 2026
Barrio Las Torres de Chilecito se sacude por megaoperativo antidroga con 8 detenidos
Policiales

Barrio Las Torres de Chilecito se sacude por megaoperativo antidroga con 8 detenidos

Un operativo en Chilecito involucra a fuerzas provinciales y federales con al menos nueve allanamientos en el barrio Las Torres, apuntando a desarticular redes de narcotráfico. Se secuestraron 200 dosis de cocaína, 1.000 de marihuana y más de 12 millones de pesos en efectivo. La comunidad aguarda información oficial sobre detenidos y resultados de las requisas.

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Un amplio operativo de seguridad se desarrolla en Chilecito, focalizado en el barrio Las Torres, desde las primeras horas de este miércoles. A partir de las 05:00, fuerzas provinciales y federales, incluyendo la Policía de la Provincia y el Escuadrón 24 de Gendarmería Nacional, han intensificado su presencia en la zona, realizando al menos nueve allanamientos simultáneos ordenados por la Justicia Federal.

Este procedimiento forma parte de una investigación por infracciones a la Ley N° 23.737 de Estupefacientes, con el objetivo de desarticular puntos de distribución de drogas en la región. Hasta el momento, se han secuestrado aproximadamente 200 dosis de cocaína, 1.000 dosis de marihuana, y más de 12 millones de pesos en efectivo, así como otros elementos relacionados con el caso. Ocho personas han sido demoradas y están a disposición de la justicia.

Las autoridades han mantenido un hermetismo sobre los resultados preliminares de las requisas, y se espera un parte oficial en las próximas horas. La comunidad de Chilecito permanece atenta a los avances de este operativo, que busca combatir el narcomenudeo en la zona.

Etiquetas: chilecito operativo policial narcotráfico allanamientos justicia federal seguridad
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