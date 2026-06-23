Calipo busca aclarar calumnias en Chilecito: citan a Emilio Pagotto y otros involucrados

El abogado David Calipo insiste en solicitar la citación forzada de los denunciados en la querella por calumnias iniciada por el ex presidente del TSJ, Claudio Saúl. El caso involucra a Emilio Pagotto, Mirtha Collante y otro acusado, y busca asegurar su comparecencia ante la justicia.

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En el contexto de una querella por calumnias e injurias, el abogado David Calipo ha solicitado al juez que se cite por la fuerza pública a los denunciados debido a su repetida inasistencia. Este pedido abarca a Emilio Pagotto, Saine y Mirtha Collante, y busca garantizar su comparecencia ante la justicia para presentar pruebas que sustenten sus afirmaciones.

Calipo criticó el accionar mediático del año pasado, que abordó la supuesta "corrupción judicial", afirmando que las acusaciones carecen de soporte documental. El abogado defendió a Claudio Saúl, expresidente del Tribunal Superior de Justicia, enfatizando que es responsabilidad de quienes hacen acusaciones aportar pruebas concretas. Además, cuestionó el comportamiento de Collante, señalando su actividad en redes sociales como carente de respaldo probatorio y con una clara intencionalidad política.

A pesar de su firmeza en la querella, Calipo reconoció la legitimidad de ciertos reclamos sociales relacionados con la transparencia en el servicio de justicia, pero subrayó que la difamación sin fundamento no es el camino adecuado para exigir reformas.