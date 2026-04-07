Martes, 7 de Abril 2026
Caos en Aimogasta: tres arrestos por el asalto millonario al casino local
Policiales

Caos en Aimogasta: tres arrestos por el asalto millonario al casino local

Tres detenidos tras un robo en el casino de Aimogasta generan inquietud en la comunidad, que clama por más seguridad. La policía asegura que la colaboración ciudadana es clave para prevenir delitos.

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Tres personas fueron detenidas tras un robo significativo en el casino de Aimogasta. La policía recibió la denuncia de los empleados del establecimiento sobre la sustracción de dinero en efectivo, lo que llevó a una rápida intervención del Departamento de Investigaciones de Aimogasta.

Las investigaciones incluyeron el análisis de las cámaras de seguridad, que permitieron identificar a los sospechosos. Con las pruebas en mano, se solicitaron los allanamientos correspondientes, resultando en la detención de dos jóvenes de apellido Quintero, de 24 y 20 años, y un tercero de apellido Allendez, de 28 años. Estos quedaron a disposición de la Justicia en la Alcaidía.

La comunidad de Aimogasta expresa su preocupación por la seguridad, demandando medidas efectivas para prevenir delitos. La respuesta de las fuerzas de seguridad ha sido bien recibida, y los vecinos esperan que se tomen acciones firmes en este caso. Este incidente también subraya la importancia del trabajo conjunto entre la policía y la ciudadanía en la denuncia de delitos.

Las autoridades locales han reafirmado su compromiso de colaborar con los organismos de seguridad para garantizar la protección de los habitantes y prevenir futuros episodios delictivos.

Etiquetas: aimogasta robo seguridad policía justicia comunidad
TL;DR

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