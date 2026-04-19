Domingo, 19 de Abril 2026
Choque en Chilecito: conductor ebrio causa lesiones a repartidor y es detenido
Policiales

Choque en Chilecito: conductor ebrio causa lesiones a repartidor y es detenido

Un grave accidente en Chilecito dejó a un motociclista con lesiones tras chocar con un automóvil cuyo conductor tenía 2,75 g/l de alcohol en sangre. La comunidad exige mayor seguridad vial y medidas contra la conducción ebria.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 1 h 2 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~2 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

Un motociclista resultó herido tras un grave siniestro vial ocurrido en la intersección de avenida Presidente Perón y calle Islas Malvinas en Chilecito el 18 de abril a las 00:30. El accidente involucró a un vehículo Volkswagen Gol y una moto conducida por un trabajador de delivery. Según el informe policial, el automóvil intentó realizar una maniobra en “U” y colisionó con la motocicleta que venía en sentido contrario.

El conductor del automóvil se dio a la fuga, pero fue interceptado posteriormente por la policía en el barrio Niño de Gualco. El motociclista sufrió un traumatismo en una de sus piernas, aunque recibió el alta médica. El test de alcoholemia del automovilista mostró un nivel de 2,75 g/l de alcohol en sangre, y fue detenido e imputado por lesiones culposas agravadas por fuga. Las autoridades también secuestraron ambos vehículos involucrados.

El incremento de siniestros viales en la región ha generado preocupación en la comunidad, lo que ha llevado a un llamado para reforzar las campañas de prevención y controlar la conducción bajo los efectos del alcohol. Las autoridades locales están dispuestas a colaborar con organismos de seguridad para mejorar la situación y garantizar la seguridad de la ciudadanía.

Etiquetas: chilecito accidente de tránsito seguridad vial conducción bajo los efectos del alcohol lesiones culposas gobierno provincial
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

3171 articles →

Artículos relacionados

Accidente múltiple en La Rioja: atención médica para los heridos este viernes

Accidente en barrio Evita: dos personas heridas tras colisión en La Rioja

Accidente en Ruta 38 deja a una mujer en estado crítico en el hospital
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar