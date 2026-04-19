Choque en Chilecito: conductor ebrio causa lesiones a repartidor y es detenido

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Un motociclista resultó herido tras un grave siniestro vial ocurrido en la intersección de avenida Presidente Perón y calle Islas Malvinas en Chilecito el 18 de abril a las 00:30. El accidente involucró a un vehículo Volkswagen Gol y una moto conducida por un trabajador de delivery. Según el informe policial, el automóvil intentó realizar una maniobra en “U” y colisionó con la motocicleta que venía en sentido contrario.

El conductor del automóvil se dio a la fuga, pero fue interceptado posteriormente por la policía en el barrio Niño de Gualco. El motociclista sufrió un traumatismo en una de sus piernas, aunque recibió el alta médica. El test de alcoholemia del automovilista mostró un nivel de 2,75 g/l de alcohol en sangre, y fue detenido e imputado por lesiones culposas agravadas por fuga. Las autoridades también secuestraron ambos vehículos involucrados.

El incremento de siniestros viales en la región ha generado preocupación en la comunidad, lo que ha llevado a un llamado para reforzar las campañas de prevención y controlar la conducción bajo los efectos del alcohol. Las autoridades locales están dispuestas a colaborar con organismos de seguridad para mejorar la situación y garantizar la seguridad de la ciudadanía.