Miércoles, 15 de Abril 2026
Cierre de establecimiento porcino en La Rioja: graves irregularidades laborales y de higiene
Policiales

Cierre de establecimiento porcino en La Rioja: graves irregularidades laborales y de higiene

Un operativo federal en La Rioja reveló graves falencias en higiene y seguridad en un establecimiento, resultando en su clausura. La intervención se realizó para proteger los derechos de 14 trabajadores.

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El lunes 13 de este mes, se realizó un operativo conjunto en un establecimiento de La Rioja a raíz de un oficio de la Fiscalía Federal, que reveló serias deficiencias en higiene y seguridad que afectaban a aproximadamente 14 trabajadores. Ante las condiciones críticas, la Secretaría de Trabajo, bajo la dirección del subsecretario Juan Busleiman, ordenó la clausura total de la empresa LARCE SRL.

La intervención, que contó con la colaboración de la UATRE, liderada por Omar Muga y Omar Cedrón, así como del RENATRE, ARCA y la Gendarmería Nacional, se llevó a cabo debido a que la empresa ya había recibido observaciones previas de organismos laborales provinciales y del gremio, sin que se tomaran medidas correctivas. Las condiciones del comedor y las instalaciones eran prácticamente inhabitable.

La Secretaría de Trabajo resaltó la importancia de proteger los derechos de los trabajadores y de fortalecer la colaboración con los sindicatos, con el fin de asegurar un ambiente laboral seguro y digno para todos los empleados.

Etiquetas: la rioja higiene y seguridad trabajadores intervención secretario de trabajo uatre
TL;DR

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