Miércoles, 3 de Junio 2026
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Accidente en Ruta 79: motociclista de 59 años sufre lesiones en Olta

Un motociclista de 59 años resultó herido en un accidente en Olta, tras colisionar con un automóvil. Las condiciones climáticas complicaron la visibilidad. Se espera un informe médico sobre su estado.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
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Un accidente de tránsito en la ciudad de Olta dejó a un motociclista de 59 años herido. El hecho ocurrió alrededor de las 19.30 en la intersección de la Ruta Nacional N° 79 y calle Padre Antonio Conrero, en el barrio La Plaza. La colisión involucró a un automóvil Chevrolet Corsa y una motocicleta Honda XL, que circulaban en sentido sur-norte.

El conductor del automóvil, Gabriel Baudilio Riverada Gómez, de 32 años, indicó que las condiciones climáticas, incluyendo llovizna y vidrios empañados, afectaron su visibilidad. Afirmó que la motocicleta no tenía encendidas las luces reglamentarias y, a pesar de intentar evitar el impacto, colisionó con la parte trasera de la moto, provocando la caída del conductor, Humberto Hilario Ramírez.

Ramírez fue asistido en el lugar y trasladado al Hospital Dr. Luis Aldo Motta con dolores en una pierna y nerviosismo. Se espera un informe médico sobre la gravedad de sus lesiones. Por su parte, Riverada Gómez no presentó lesiones, y su test de alcoholemia resultó negativo. Las autoridades locales hicieron hincapié en la necesidad de extremar precauciones al conducir en condiciones adversas.

Etiquetas: olta accidente de tránsito ruta nacional 79 comisaría distrito olta seguridad vial condiciones climáticas
TL;DR

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