Accidente en Ruta 79: motociclista de 59 años sufre lesiones en Olta

Un accidente de tránsito en la ciudad de Olta dejó a un motociclista de 59 años herido. El hecho ocurrió alrededor de las 19.30 en la intersección de la Ruta Nacional N° 79 y calle Padre Antonio Conrero, en el barrio La Plaza. La colisión involucró a un automóvil Chevrolet Corsa y una motocicleta Honda XL, que circulaban en sentido sur-norte.
El conductor del automóvil, Gabriel Baudilio Riverada Gómez, de 32 años, indicó que las condiciones climáticas, incluyendo llovizna y vidrios empañados, afectaron su visibilidad. Afirmó que la motocicleta no tenía encendidas las luces reglamentarias y, a pesar de intentar evitar el impacto, colisionó con la parte trasera de la moto, provocando la caída del conductor, Humberto Hilario Ramírez.
Ramírez fue asistido en el lugar y trasladado al Hospital Dr. Luis Aldo Motta con dolores en una pierna y nerviosismo. Se espera un informe médico sobre la gravedad de sus lesiones. Por su parte, Riverada Gómez no presentó lesiones, y su test de alcoholemia resultó negativo. Las autoridades locales hicieron hincapié en la necesidad de extremar precauciones al conducir en condiciones adversas.