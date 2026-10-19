Lunes, 19 de Octubre 2026
Policiales

Conductor ebrio pone en riesgo la seguridad en las calles de La Rioja capital

Un hombre de 50 años fue detenido en Santa Rosa II tras realizar maniobras peligrosas. Su test de alcoholemia arrojó 2,54 g/l, evidenciando la necesidad de controles viales preventivos para garantizar la seguridad.

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Un operativo preventivo llevado a cabo por efectivos de la Comisaría Octava en el barrio Santa Rosa II, en la ciudad de La Rioja, resultó en la detención de un hombre de 50 años que realizaba maniobras peligrosas con su camioneta. Durante el procedimiento, se le realizó un test de alcoholemia que arrojó un resultado de 2,54 gramos de alcohol por litro de sangre.

El operativo inició alrededor de las 21 en la intersección de las calles Capricornio y Géminis. Tras detener el vehículo, el conductor fue entrevistado y se detectó aliento etílico, lo que llevó a la intervención de la Dirección General de Control de Tránsito y Seguridad Vial para realizar el test correspondiente. Ante el resultado positivo, se labraron las actas correspondientes y la camioneta fue trasladada por agentes de Tránsito.

Las autoridades han enfatizado la importancia de estos controles, especialmente en épocas donde el consumo de alcohol tiende a aumentar. La política de cero tolerancia hacia la conducción bajo los efectos del alcohol es parte de un esfuerzo más amplio por parte del Gobierno provincial para mejorar la seguridad vial y disminuir los accidentes en la ciudad.

Etiquetas: la rioja barrio santa rosa ii accidente de tránsito control de tránsito seguridad vial gobierno provincial
TL;DR

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