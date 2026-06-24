Denuncian irregularidades en la Policía de Ulapes tras cambios de comisarios

La investigación sobre torturas en la Comisaría de Ulapes ha generado una crisis en el sistema judicial y político, con la remoción de altos funcionarios. El abogado Nicolás Mercado exige acciones urgentes y cuestiona la inacción inicial que permitió maniobras para obstruir la justicia. Se espera que la causa avance con la intervención del fiscal La Colina.

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La investigación sobre torturas y privación ilegítima de la libertad en la Comisaría de Ulapes ha generado un fuerte debate político y judicial. El abogado Nicolás Mercado, representante de los denunciantes, criticó severamente a la cúpula policial y al sistema judicial, señalando que las acciones tomadas, como el desplazamiento de los oficiales Durán y Castillo, y el fiscal López, fueron «tardías».

Mercado enfatizó que la inacción inicial de las autoridades permitió que los responsables manipulaban la situación. La causa, que involucra la detención de al menos cuatro personas, entre ellas dos mendocinos, ahora está bajo la supervisión del fiscal La Colina, quien intervendrá en la promoción de acciones penales contra los culpables. El abogado también destacó la falta de diligencia en el proceso judicial, lo que retrasa la justicia.

El letrado cuestionó la política de seguridad del gobierno provincial, responsabilizando al ministro de Seguridad, Zárate, y demandando al gobernador Ricardo Quintela que defina un modelo de seguridad más efectivo. Mercado criticó la «verticalidad» de la fuerza policial, sugiriendo que el Jefe de la Regional, Luján, no podía ignorar lo que sucedía en la comisaría bajo su mando.