Martes, 7 de Abril 2026
Desarticulan banda delictiva tras robo en el casino de Aimogasta
Policiales

Desarticulan banda delictiva tras robo en el casino de Aimogasta

Un robo en el casino de Aimogasta dejó a la institución con una pérdida de aproximadamente 3 millones de pesos. Tres detenidos con antecedentes fueron identificados, pero solo se recuperaron 154 mil pesos. La seguridad en la región se ve comprometida.

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Un robo significativo ocurrió en el casino local de Aimogasta, donde delincuentes sustrajeron cerca de 3 millones de pesos. Este suceso se produjo debido a un descuido de la encargada, lo que permitió a los malhechores hacerse con el efectivo.

La rápida intervención de la Policía resultó en la detención de tres sospechosos, quienes, según informes, tienen antecedentes penales. Sin embargo, el monto recuperado fue escaso, alcanzando solo 154 mil pesos en poder de los detenidos. La investigación continúa para esclarecer el paradero del dinero restante y los pormenores del robo.

La situación ha generado preocupación en la comunidad, resaltando la necesidad de mejorar la seguridad en lugares concurridos como el casino. Aunque las fuerzas de seguridad actuaron con prontitud, la delincuencia sigue siendo un desafío importante. Las autoridades han expresado su intención de fortalecer las medidas de seguridad para evitar futuros incidentes y restaurar la confianza de los ciudadanos en las instituciones de seguridad.

Etiquetas: aimogasta robo delincuencia seguridad policía investigación
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