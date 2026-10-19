Detención clave en el caso de femicidio de Camila Iglesias en Villa Carlos Paz

El principal sospechoso del femicidio de Camila Iglesias fue detenido en Villa Carlos Paz tras intensas investigaciones. La Justicia avanza en el caso mientras se recolectan más pruebas.

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Un avance significativo se registró en la investigación del femicidio de Camila Iglesias, una joven de 24 años hallada sin vida en Córdoba. El principal sospechoso fue detenido en Villa Carlos Paz y está a disposición de la Justicia. Su captura se logró tras intensas tareas de inteligencia, desechando la hipótesis de que se había fugado hacia La Rioja.

La investigación se inició tras la denuncia por la desaparición de Camila. Luego de varios días de búsqueda y averiguaciones, se realizó un allanamiento en Cruz del Eje, donde se encontraron restos humanos en el interior de una heladera. Las pericias forenses confirmaron que pertenecían a la joven.

El detenido fue imputado por homicidio doblemente calificado por el vínculo y por mediar violencia de género, lo que podría conllevar una pena de prisión perpetua. En las próximas horas, se espera que el imputado preste declaración indagatoria mientras la Justicia sigue recolectando pruebas y testimonios para esclarecer el caso.