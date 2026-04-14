Detenido en Chepes: sospechoso de robos desata preocupación en la comunidad

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En la ciudad de Chepes, la Policía llevó a cabo una serie de allanamientos durante el último fin de semana, en respuesta a un aumento de robos en la zona. Estas acciones resultaron en la recuperación de varios elementos denunciados como robados y la detención de un hombre mayor de edad, originario de San Juan, vinculado a los delitos investigados.

La detención se realizó en el marco de investigaciones que buscan esclarecer múltiples robos y mejorar la seguridad en la comunidad. Las autoridades han expresado su compromiso de desarticular redes delictivas y prevenir futuros delitos, intensificando los patrullajes y controles en la región.

La respuesta de la comunidad ha sido positiva, mostrando apoyo a las acciones de la Policía. Sin embargo, se insta a los ciudadanos a mantener la precaución y a reportar actividades sospechosas. La Unidad Regional VI continuará con su labor, esperando más avances en las investigaciones que podrían llevar a nuevas detenciones.