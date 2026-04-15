Detenido por herir con cuchillo a su pareja en Loma del Gitano, La Rioja

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Un grave episodio de violencia de género ocurrió el lunes por la noche en el barrio Loma del Gitano. Un hombre de apellido González agredió a su pareja con un cuchillo tras una discusión, causando que la mujer, de 29 años, sufriera una herida en el rostro. Fue trasladada al hospital para recibir atención médica.

La mujer, que presentaba una herida cortante en el pómulo izquierdo y una significativa pérdida de sangre, fue diagnosticada con traumatismo de cráneo, fractura de tabique nasal y otras lesiones. Aunque inicialmente no pudo proporcionar detalles sobre el incidente, se supo que mantenía una relación con el agresor desde hace varios años y que tienen un hijo en común. Los familiares expresaron su preocupación, mencionando antecedentes de violencia sin denuncias previas.

La Justicia de violencia de género ha tomado intervención en el caso, ordenando las diligencias necesarias para la detención del agresor, quien fue capturado poco después de huir. La investigación sigue abierta y la comunidad se mantiene alerta ante estos problemas sociales. Este incidente resalta la importancia de seguir trabajando en la prevención de la violencia de género y en el apoyo a las víctimas.