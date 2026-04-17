Viernes, 17 de Abril 2026
Dos adolescentes enfrentan imputaciones por amenazas de tiroteo en escuelas cordobesas
Policiales

Dos adolescentes enfrentan imputaciones por amenazas de tiroteo en escuelas cordobesas

Dos adolescentes fueron imputados por amenazas anónimas relacionadas con tiroteos en escuelas, generando alarma en al menos nueve instituciones educativas. La investigación incluye medidas en localidades como La Falda y Jesús María, mientras se intensifica la seguridad en los establecimientos.

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La Fiscalía Penal Juvenil de cuarto turno ha imputado a dos adolescentes por el delito de “amenaza agravada por anonimato”. Esta acción forma parte de una investigación relacionada con mensajes que advertían sobre supuestos tiroteos en varias escuelas de la región. Las advertencias han generado preocupación en al menos nueve instituciones educativas, donde se encontraron mensajes intimidatorios que obligaron a activar protocolos de emergencia.

Uno de los primeros incidentes ocurrió en el Ipem 142 Joaquín V. González, donde un cartel desató la alarma y llevó a la intervención policial. A raíz de estos hechos, la presencia de fuerzas de seguridad en los colegios se ha intensificado. En el Instituto Sarmiento, ubicado en barrio San Vicente, se hallaron pintadas en los baños que advertían sobre un "tiroteo" programado para el 21 de abril.

Las autoridades creen que las amenazas podrían ser parte de un desafío viral en redes sociales, especialmente en TikTok. Según el ministro de Educación provincial, Horacio Ferreyra, los mensajes siguen patrones similares, lo que sugiere una acción coordinada entre los adolescentes. En el marco de la investigación, se han realizado allanamientos y se han secuestrado dispositivos móviles, lo que ha permitido avanzar sobre uno de los sospechosos, según indicó el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros.

Etiquetas: argentina amenazas en escuelas política investigación educación seguridad pública
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