Miércoles, 8 de Abril 2026
Dos mujeres recibirán cuatro años de prisión por tráfico de cocaína en Chilecito
Policiales

Dos mujeres recibirán cuatro años de prisión por tráfico de cocaína en Chilecito

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Rioja condenó a dos mujeres a cuatro años de prisión por transportar 2,1 kg de cocaína. La sentencia destaca la lucha contra el narcotráfico en la región y la importancia de los operativos de seguridad en las rutas nacionales.

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El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Rioja impuso una condena de cuatro años de prisión efectiva a dos mujeres por el transporte de más de dos kilogramos de cocaína. La sentencia fue dictada tras un juicio abreviado, donde se comprobó la responsabilidad de las acusadas, Dayana Daniela Albornoz y Lorena Vicenta Centeno, en un delito tipificado por la Ley 23.737.

Los hechos ocurrieron el 30 de enero de 2025 durante un operativo del Escuadrón 24 “Chilecito” de Gendarmería Nacional en la Ruta Nacional Nº 74, cerca de Los Colorados. Las mujeres fueron interceptadas en un colectivo de larga distancia que provenía de Orán, Salta, y se dirigía a Nonogasta. Durante el control, se encontró que llevaban un paquete rectangular adherido a sus cuerpos, que resultó ser cocaína con un peso total de 2187,08 gramos.

El juez de Cámara, Dr. Mario Eduardo Martínez, también estableció el pago de una multa económica. La modalidad de la pena se diferirá para la ejecución de la prisión domiciliaria, manteniendo hasta el momento el estado de libertad de las acusadas. El Tribunal ordenó el decomiso y destrucción de la droga, reafirmando su compromiso en la lucha contra el narcotráfico en la región.

Etiquetas: la rioja narcotráfico condena gendarmería nacional juicio abreviado drogas
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