Escuelas de La Rioja bajo amenaza: el peligro de las comunidades digitales violentas

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Recientemente, se han reportado amenazas en escuelas de varias provincias, incluyendo La Rioja, lo que ha elevado la preocupación por la seguridad educativa en el país. Estos incidentes siguen a la masacre escolar en San Cristóbal, Santa Fe, que ha conmocionado a la sociedad argentina y ha generado un debate sobre el impacto de los entornos digitales en la violencia.

El caso ha llevado a una investigación que examina la posible conexión del atacante con comunidades en línea que glorifican la violencia, conocidas como la True Crime Community. Según la ingeniera forense Magalí Dos Santos, estas comunidades operan en plataformas como Discord, donde se intercambian relatos e imágenes de crímenes reales, lo que podría influir en comportamientos violentos en el mundo real.

Especialistas en informática forense están analizando rastros invisibles que ofrecen pistas sobre el comportamiento del atacante. Conversaciones y conexiones en plataformas digitales pueden ser fundamentales para comprender la dinámica de estos eventos, y se sugiere que la PC del agresor podría revelar información crucial al respecto.