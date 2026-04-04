Fallecimiento en barrio Ferroviario: hallan un cuerpo en estado de descomposición

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Un operativo policial en el barrio Ferroviario de la Capital llevó al descubrimiento de un cuerpo sin vida en un habitáculo precario. La intervención, ordenada por la Justicia en una causa de defraudación, se centraba en la búsqueda de Carlos Bellora, quien había sido reportado como desaparecido hace varios meses.

El procedimiento fue realizado por la Comisaría Sexta, bajo la supervisión del Dr. Héctor Daniel Barría. Al llegar al domicilio en calle Carlos María Quiroga N° 226, los efectivos fueron recibidos por Enzo Miguel Ángel Duarte, quien permitió el ingreso, aunque Bellora no fue encontrado en la vivienda. Sin embargo, en el patio trasero, hallaron un espacio de aproximadamente 5 por 4 metros donde estaba el cuerpo, cubierto por un acolchado.

El médico a cargo del servicio de emergencias constató que la data de muerte podría ser de entre cinco y seis meses, lo que es crucial para la investigación. Duarte fue demorado y se encuentra a disposición de la Justicia, mientras que peritos realizan las tareas correspondientes. La investigación sigue abierta, sin descartar ninguna hipótesis sobre las circunstancias del fallecimiento.