Familiares y amigos intensifican la búsqueda de Matías Córdoba en Chilecito

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La búsqueda de Matías Alexander Córdoba, un joven desaparecido en el Barrio Dorado Sur de Chilecito, ha sido intensificada por la Policía de la Provincia de La Rioja. Matías, que se encuentra bajo tratamiento psiquiátrico, fue visto por última vez en su hogar el 1 de abril, y su familia ha expresado gran preocupación por su estado de salud.

La madre de Matías ha hecho un llamado urgente a la comunidad para colaborar en su localización. Se ha difundido su imagen y características físicas, incluyendo un tatuaje en la espalda con una cruz y la inscripción "Luis Martínez". En el momento de su desaparición, vestía un buzo gris con capucha y pantalón negro tipo jogging.

Las autoridades han instado a la población a que, si poseen información sobre su paradero, se comuniquen con la Comisaría Segunda de Chilecito al teléfono 3804758369 o a la línea de emergencias 101. La colaboración ciudadana es crucial para el éxito de los operativos de búsqueda, que ya han comenzado a recibir apoyo de los vecinos, quienes participan activamente en la difusión de su imagen.