Justicia en Chepes: 18 años de prisión para el condenado por abuso sexual

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La Cámara Multifueros de la Quinta Circunscripción Judicial, ubicada en Chepes, ha dictado una sentencia unánime condenando a M.R.B. a dieciocho (18) años de prisión efectiva por abuso sexual con acceso carnal agravado en perjuicio de una menor. La decisión también incluye la inhabilitación absoluta por el mismo período, conforme al Código Penal Argentino.

Los hechos ocurrieron en un contexto familiar y fueron revelados por la víctima a su entorno, lo que activó la intervención judicial. El Tribunal valoró la prueba presentada y aplicó la normativa vigente para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, alineándose con los estándares internacionales.

Se establecieron medidas para la protección y recuperación de la víctima, incluyendo tratamiento psicológico gratuito en el sistema de salud pública. Además, cualquier solicitud de beneficios penitenciarios del condenado deberá ser comunicada a los organismos judiciales para asegurar la protección de la víctima, incluso al alcanzar la mayoría de edad.

El condenado deberá someterse a un tratamiento psicológico permanente supervisado por el Juzgado de Ejecución Penal. La sentencia resalta el compromiso del sistema judicial argentino con la protección de los derechos de los menores y la necesidad de implementar medidas efectivas para amparar a las víctimas de abuso.