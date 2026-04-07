Martes, 7 de Abril 2026
Justicia en Chepes: 18 años de prisión para el condenado por abuso sexual
Policiales

Justicia en Chepes: 18 años de prisión para el condenado por abuso sexual

La Cámara Multifueros de Chepes impone 18 años de prisión a M.R.B. por abuso sexual a una menor. Se implementarán medidas de protección y tratamiento psicológico para la víctima.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 2 h 2 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~2 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

La Cámara Multifueros de la Quinta Circunscripción Judicial, ubicada en Chepes, ha dictado una sentencia unánime condenando a M.R.B. a dieciocho (18) años de prisión efectiva por abuso sexual con acceso carnal agravado en perjuicio de una menor. La decisión también incluye la inhabilitación absoluta por el mismo período, conforme al Código Penal Argentino.

Los hechos ocurrieron en un contexto familiar y fueron revelados por la víctima a su entorno, lo que activó la intervención judicial. El Tribunal valoró la prueba presentada y aplicó la normativa vigente para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, alineándose con los estándares internacionales.

Se establecieron medidas para la protección y recuperación de la víctima, incluyendo tratamiento psicológico gratuito en el sistema de salud pública. Además, cualquier solicitud de beneficios penitenciarios del condenado deberá ser comunicada a los organismos judiciales para asegurar la protección de la víctima, incluso al alcanzar la mayoría de edad.

El condenado deberá someterse a un tratamiento psicológico permanente supervisado por el Juzgado de Ejecución Penal. La sentencia resalta el compromiso del sistema judicial argentino con la protección de los derechos de los menores y la necesidad de implementar medidas efectivas para amparar a las víctimas de abuso.

Etiquetas: chepes abuso sexual justicia tribunal derechos de los menores la rioja
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

2855 articles →

Artículos relacionados

Autopsia de Carlos Bellora: buscan esclarecer las circunstancias de su muerte en La Rioja

Caos en Aimogasta: tres arrestos por el asalto millonario al casino local

Operativos en Chilecito: dos detenidos por el hallazgo de cocaína en su poder
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar