Martes, 14 de Abril 2026
Madre y padrastro de Ángel López en la mira por homicidio en Comodoro Rivadavia
Policiales

Madre y padrastro de Ángel López en la mira por homicidio en Comodoro Rivadavia

Este martes se llevará a cabo una audiencia clave en Comodoro Rivadavia por el caso de Ángel López, un niño de 4 años fallecido. Los acusados se enfrentan a cargos de homicidio agravado, con posible pena de prisión perpetua. La fuerte presencia policial y una marcha exigiendo justicia marcan la sensibilidad del caso.

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Este martes, a partir de las 11 horas, se llevará a cabo una audiencia de control de detención en los tribunales penales del barrio Roca, en Comodoro Rivadavia, en relación a la muerte de Ángel López, un niño de 4 años. La madre del menor, Mariela Altamirano, y su pareja, Michel Kevin González, están detenidos desde el domingo pasado y enfrentarán cargos de homicidio agravado por el vínculo, lo que podría conllevar una pena de prisión perpetua.

La audiencia será presidida por el juez penal Alejandro Solís, quien deberá evaluar las pruebas presentadas por los fiscales Facundo Oribones y Cristian Olazabal. El edificio judicial ha sido vallado y hay un fuerte despliegue policial, debido a la alta sensibilidad del caso y la posibilidad de manifestaciones. Se prevé que los acusados sean trasladados bajo estrictas medidas de seguridad para evitar el contacto con la prensa y protestas.

Según informes preliminares, el niño presentaba múltiples golpes en la cabeza, algunos de ellos con más de diez días de antigüedad, lo que sugiere agresiones reiteradas. En las afueras de los tribunales, el padre de Ángel, Luis López, expresó su dolor y su firme intención de buscar justicia para su hijo, afirmando que “todos los culpables tendrán que pagar”. La familia también planea impulsar acciones legales adicionales más allá de los imputados.

Etiquetas: comodoro rivadavia homicidio audiencia de control justicia marcha tribunal
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