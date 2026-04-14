Médico acusado de abuso en La Rioja queda libre tras revocación de procesamiento

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La Cámara Tercera de Apelaciones ha revocado el procesamiento de un médico acusado de abuso sexual durante una consulta. La decisión se basa en la falta de pruebas concluyentes en la investigación actual, lo que llevó al tribunal a ordenar que el caso regrese a la etapa de investigación penal preparatoria.

El abogado defensor, Gonzalo Romero, indicó que la denuncia se sostiene en el testimonio de la mujer, que presenta contradicciones fundamentales. Además, destacó que las pericias psicológicas realizadas al acusado muestran que no tiene un perfil compatible con el de un agresor sexual, un aspecto que la Cámara consideró en su evaluación.

Romero también desmintió las versiones que hablaban de múltiples víctimas, afirmando que no se ha presentado ninguna otra denuncia formal. El abogado subrayó el grave «perjuicio irreparable» que la exposición mediática ha causado al médico, quien ha enfrentado la pérdida de su empleo y un deterioro en su salud económica y psicológica.