Miércoles, 15 de Abril 2026
Motociclista grave tras choque en Artigas y Pringles: vecinos piden mayor seguridad vial
Policiales

Motociclista grave tras choque en Artigas y Pringles: vecinos piden mayor seguridad vial

Un grave accidente en la esquina de Artigas y Pringles dejó a un motociclista herido, ingresando al Hospital Vera Barros con posible fractura. Autoridades llaman a extremar precauciones y respetar las normas de tránsito para evitar tragedias.

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Un hombre resultó gravemente herido en un accidente de tránsito ocurrido en la esquina de Artigas y Pringles, tras colisionar una camioneta Fiat Toro con una motocicleta Honda Wave. El impacto provocó que el motociclista cayera fuertemente al asfalto, lo que llevó a que personal de emergencias médicas lo trasladara de urgencia al Hospital Vera Barros, donde se le diagnosticó una probable fractura.

Las autoridades locales han enfatizado la necesidad de extremar las precauciones al conducir, especialmente en intersecciones de alta circulación. Se ha instado a los conductores a respetar las normas de tránsito y a prestar atención a las señales viales. La velocidad excesiva y la falta de uso de casco son factores que aumentan la gravedad de los accidentes de moto en la región.

La comunidad está preocupada por la creciente frecuencia de estos incidentes, lo que resalta la importancia de implementar campañas de concientización sobre seguridad vial. La colaboración entre la policía y los ciudadanos es esencial para reducir la siniestralidad en las calles. A medida que continúan las investigaciones, se espera que se esclarezcan las causas del accidente y se consideren medidas preventivas más estrictas.

Etiquetas: la rioja accidente de tránsito seguridad vial tránsito hospital vera barros emergencia médica
TL;DR

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