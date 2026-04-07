Martes, 7 de Abril 2026
Operativos en Chilecito: dos detenidos por el hallazgo de cocaína en su poder
Policiales

Operativos en Chilecito: dos detenidos por el hallazgo de cocaína en su poder

En un operativo en la Terminal de Ómnibus de Chilecito, la policía detuvo a dos hombres y confiscó más de 29 gramos de cocaína y 120 gramos de marihuana. La intervención refuerza la lucha contra el narcotráfico en la región.

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Durante un operativo de la Unidad Operativa Especial de Lucha Contra el Narcotráfico, se logró el secuestro de drogas en la Terminal de Ómnibus de Chilecito y la detención de dos hombres de 23 y 29 años. El procedimiento se realizó en la madrugada del 7 de abril en la avenida Presidente Perón, donde se llevaban a cabo controles de encomiendas provenientes de la Capital.

El can detector "Blue" indicó un bulto sospechoso, lo que llevó a los efectivos a realizar una inspección más minuciosa. En esta revisión, se encontraron más de 29 gramos de cocaína y más de 120 gramos de marihuana, así como una motocicleta de 110 cc, $91.500 en efectivo y $5.000 en moneda extranjera. El Juzgado Federal, a través del secretario Dr. José Luis Combina, ordenó el secuestro de los elementos y la detención de los involucrados, quienes fueron llevados a la Alcaidía Policial de Chilecito.

Esta acción es parte del enfoque sistemático de la Policía de la Provincia en la lucha contra el narcotráfico, con el fin de mejorar la seguridad comunitaria. Las autoridades destacan la relevancia de estos operativos para desarticular redes de distribución de drogas y proteger a la población de sus efectos nocivos.

Etiquetas: chilecito narcotráfico operativo policial drogas gobierno provincial seguridad
TL;DR

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