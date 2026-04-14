Padres de Escuela San Francisco piden acciones urgentes tras amenaza de alumna

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La comunidad educativa de la Escuela San Francisco se encuentra en un estado de preocupación tras un incidente reciente que involucró a una alumna de 6to grado «B». Este lunes, la menor asistió a la escuela con una pistola de juguete y había amenazado a sus compañeros con el arma de fuego de su progenitor, quien es efectivo policial. La directora del establecimiento decidió incautar el objeto para prevenir conflictos mayores.

Padres de los alumnos han manifestado su inquietud y han exigido respuestas inmediatas de las autoridades escolares. Un grupo de ellos se autoconvocó para solicitar una reunión urgente que se llevará a cabo el martes, donde esperan obtener explicaciones sobre la seguridad en el aula y garantías para la integridad de sus hijos. La preocupación se intensificó al conocer que la familia de la niña habría minimizado el episodio, lo que ha generado roces entre los progenitores.

Este hecho ha reavivado el debate sobre la seguridad en las escuelas y la responsabilidad de los padres en la educación sobre temas sensibles como la violencia y el uso de armas, incluso si son de juguete. La urgencia de la reunión refleja la necesidad de que las instituciones educativas aseguren un ambiente seguro y propicio para el aprendizaje.