Padres preocupados en Colegio N° 5: se reportan cuchillos en mochilas de alumnos

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La comunidad educativa del Colegio N° 5 se encuentra alarmada tras la detección de dos alumnos portando armas blancas en el establecimiento. Los hechos ocurrieron en diferentes momentos, cuando los jóvenes mostraron los objetos a sus compañeros durante el turno mañana y el turno tarde. Este problema de indisciplina y violencia ha sido denunciado por los tutores, quienes afirman que se ha arrastrado desde el inicio del ciclo lectivo y de años anteriores.

Durante una reunión con las autoridades escolares, los padres fueron informados sobre peleas frecuentes y suspensiones de alumnos. Mariano, padre de uno de los estudiantes, expresó su preocupación al señalar que la falta de prevención ha llevado a situaciones graves, como el hecho de que algunos chicos lleven cuchillos en sus mochilas. “La escuela no pudo prevenir”, afirmó, destacando la importancia de garantizar la seguridad de los estudiantes.

Frente a esta situación crítica, las familias demandan medidas efectivas y un enfoque integral que involucre a toda la comunidad para evitar una tragedia. Mariano hizo un llamado al diálogo como única vía para abordar la problemática y evitar que la situación empeore.