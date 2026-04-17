Piden 14 años de prisión por abuso sexual agravado en La Rioja

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El fiscal Rafael Diego López afirmó durante los alegatos que las pruebas presentadas demuestran la culpabilidad del imputado en un caso de Abuso Sexual con Acceso Carnal Agravado. Este delito se enmarca en un contexto de convivencia preexistente y se caracteriza por la reiteración de los hechos, así como por la detención del acusado en otra provincia.

El Ministerio Público Fiscal, representado por el fiscal López y los ayudantes Melisa Brizuela Diaz y Orlando Fuentes de la Vega, solicitó una pena de 14 años de prisión efectiva para el acusado. Se destacó la especial gravedad del caso debido a que la víctima, de tan solo 4 años, era la nieta de su ex pareja, lo que añade un contexto de confianza y vulnerabilidad.

El fiscal también mencionó que se tuvieron en cuenta agravantes de peso según el Código Penal, como la minoría de edad de la víctima y la conducta del acusado tras los delitos. Se subrayó su detención en Córdoba, lo que se considera un indicativo de su actitud frente al proceso judicial. Finalmente, se pidió al Tribunal, presidido por la jueza Sara López Douglas, que dicte una sentencia acorde a la gravedad de los hechos.