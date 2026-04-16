Viernes, 17 de Abril 2026
Preocupación en la comunidad educativa tras violento ataque en el macrocentro riojano
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Preocupación en la comunidad educativa tras violento ataque en el macrocentro riojano

Un violento ataque a una pareja en el macrocentro durante el día ha generado preocupación en la comunidad educativa del Profesorado Tobar García. La falta de seguridad en la zona es alarmante, y los estudiantes exigen medidas urgentes para garantizar su protección.

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Un ataque violento a una pareja en el macrocentro de la ciudad ha generado preocupación en la comunidad educativa del Profesorado Tobar García. Este incidente, ocurrido a plena luz del día, involucró a una joven estudiante y su pareja, quienes fueron agredidos inesperadamente mientras se dirigían a clases. El atacante, tras un intercambio verbal, embistió a la pareja por la espalda, provocando que cayeran de su motocicleta.

Una vez en el suelo, el agresor no solo continuó golpeándolos, sino que también extrajo un arma de fuego para amenazarlos y trató de apuñalar al joven. La víctima destacó que no había habido conflictos previos y que el ataque fue completamente aleatorio, lo que ha incrementado el temor entre los estudiantes que presenciaron la escena.

La indignación se ha extendido entre los alumnos y docentes, especialmente por la actitud desafiante del agresor, quien regresó poco después junto a una mujer para filmar a la pareja herida. Ante esta situación, el centro de estudiantes ha iniciado un plan de lucha para exigir a las autoridades la implementación de medidas de seguridad más efectivas en la zona, donde la falta de vigilancia es evidente y preocupa a toda la comunidad educativa.

Etiquetas: ciudad ataque violencia profesorado tobar garcía seguridad comunidad educativa
TL;DR

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