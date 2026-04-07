Miércoles, 8 de Abril 2026
Preocupación en las aulas: un revólver cargado hallado en Tucumán
Policiales

Preocupación en las aulas: un revólver cargado hallado en Tucumán

A pocos días de la tragedia en San Cristóbal, un estudiante de 17 años fue sorprendido con un revólver en una escuela de Tucumán, generando alarma y un operativo policial sin incidentes.

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A raíz de un nuevo incidente alarmante en una escuela, un estudiante de 17 años fue encontrado con un revólver cargado en San Miguel de Tucumán. Este hecho ocurrió en la escuela secundaria El Salvador, durante una clase de Biología, donde se descubrió que el joven tenía en su posesión un arma con seis balas.

Las autoridades escolares informaron del hallazgo a la Policía local, que rápidamente activó un operativo de urgencia. La intervención se llevó a cabo sin incidentes mayores, logrando reducir al estudiante sin que se produjeran disparos. El jefe de la Policía de Tucumán, Joaquín Girvau, destacó la coordinación entre la fuerza policial y la dirección del establecimiento educativo para evitar una tragedia.

Los investigadores manejan la hipótesis de que el estudiante podría haber llevado el arma con la intención de amenazar a sus compañeros, aunque no se han revelado detalles sobre posibles conflictos previos en el aula o en la institución.

Etiquetas: tucumán san miguel de tucumán educación arma en la escuela policiales emergencia
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