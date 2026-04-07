Preocupación en las aulas: un revólver cargado hallado en Tucumán

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A raíz de un nuevo incidente alarmante en una escuela, un estudiante de 17 años fue encontrado con un revólver cargado en San Miguel de Tucumán. Este hecho ocurrió en la escuela secundaria El Salvador, durante una clase de Biología, donde se descubrió que el joven tenía en su posesión un arma con seis balas.

Las autoridades escolares informaron del hallazgo a la Policía local, que rápidamente activó un operativo de urgencia. La intervención se llevó a cabo sin incidentes mayores, logrando reducir al estudiante sin que se produjeran disparos. El jefe de la Policía de Tucumán, Joaquín Girvau, destacó la coordinación entre la fuerza policial y la dirección del establecimiento educativo para evitar una tragedia.

Los investigadores manejan la hipótesis de que el estudiante podría haber llevado el arma con la intención de amenazar a sus compañeros, aunque no se han revelado detalles sobre posibles conflictos previos en el aula o en la institución.