Pumas sueltos en San Nicolás: la comunidad toma precauciones ante la alerta

La comunidad de San Nicolás está en alerta tras la confirmación de la presencia de tres pumas en la zona cercana a la delegación local. Este aviso fue dado por los residentes a través de audios que alertaban sobre la aparición de los animales en áreas donde juegan niños.
Como medida de precaución, se han suspendido las actividades al aire libre y se ha instado a las familias a resguardar a los menores y mantener a las mascotas dentro de las casas. Un equipo especializado ya se encuentra trabajando en el área con el objetivo de controlar la situación, utilizando métodos no letales para sedar y reubicar a los felinos en un hábitat seguro.
Las autoridades han emitido recomendaciones para la población, incluyendo evitar caminar por la ruta y en campos abiertos, así como no intentar acercarse a los animales. Se mantiene vigilancia constante hasta que se logre capturar a los pumas, generando un gran interés en la comunidad sobre el desarrollo del operativo.