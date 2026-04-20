Quintela refuerza la seguridad en La Rioja con nuevas autoridades policiales

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, tomó juramento a las nuevas autoridades de la cúpula policial en un acto que reunió a autoridades y miembros de la comunidad. En su discurso, destacó el compromiso de la provincia para convertirse en la más segura del país, enfatizando la necesidad de un esfuerzo conjunto para mantener el orden y la paz social en un contexto nacional complicado.

Quintela celebró que La Rioja ha sido designada como la provincia más segura de Argentina, un reconocimiento que considera valioso en tiempos difíciles. Afirmó que, a pesar del complejo escenario socioeconómico, se ha logrado un estándar de seguridad gracias al trabajo y dedicación del personal policial. El gobernador delineó su visión para una "policía amiga" que genere confianza en la ciudadanía.

Además, agradeció a las familias de los efectivos policiales por su apoyo, reconociendo su papel fundamental en el desempeño de la labor de los agentes. Quintela concluyó su discurso llamando a la unidad de la fuerza para seguir construyendo una provincia segura que garantice los derechos de todos los ciudadanos.