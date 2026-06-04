Jueves, 4 de Junio 2026
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Controversia en La Rioja: repudian celebración de egreso de condenado por abuso sexual

La DISCALAR repudia la celebración de una graduación de un interno condenado por abuso sexual, advirtiendo sobre el impacto en las víctimas y la necesidad de controles más estrictos.

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Redacción Equipo Editorial
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La reciente publicación del Servicio Penitenciario Provincial (SPP) celebrando la graduación de un interno condenado por abuso sexual ha generado un fuerte rechazo por parte de la DICALAR, organización que trabaja en discapacidad, salud y aprendizaje en La Rioja. Nicolás Luna, presidente de la DISCALAR, calificó la acción como «desafortunada» e «insensible», advirtiendo sobre el impacto negativo que puede tener en las víctimas.

La DISCALAR cuestiona la exposición pública y la celebración de este logro académico, aclarando que no se oponen al acceso a la educación en contextos de encierro, sino a la forma en que se presenta este caso. Luna indicó que la publicación minimiza el dolor de las víctimas y envía un mensaje equívoco a la sociedad acerca de la gravedad de los delitos sexuales.

En un contexto donde la violencia de género y el abuso son preocupaciones crecientes, Luna enfatizó la necesidad de implementar controles más estrictos para evitar que personas condenadas por delitos sexuales puedan trabajar con niños y adolescentes. «La protección de la infancia debe ser una prioridad absoluta», concluyó el referente.

Etiquetas: la rioja discalar abuso sexual violencia de género gobierno provincial controles de seguridad
TL;DR

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