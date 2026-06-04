Tragedia en La Rioja: un peatón pierde la vida tras ser atropellado en Angelelli y Pellegrini

Un hombre falleció tras un accidente vial en la intersección de Angelelli y Pellegrini, aumentando la preocupación comunitaria por la seguridad en las calles. Se plantean nuevas medidas para prevenir siniestros.

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Un trágico accidente vial ocurrido el pasado 27 de mayo resultó en la muerte de un hombre que se encontraba internado en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) debido a un grave traumatismo de cráneo. La víctima fue embestida por una motocicleta de 150cc mientras intentaba cruzar la senda peatonal en la intersección de las calles Angelelli y Pellegrini.

A pesar de ser asistido de urgencia y trasladado al hospital local, el hombre no logró sobrevivir a las complicaciones derivadas de sus heridas. Este incidente ha generado gran preocupación en la comunidad, que está alarmada por el aumento de siniestros viales en la región.

Los vecinos han manifestado su inquietud sobre la seguridad en las calles, señalando la necesidad de intensificar las campañas de concientización vial. Las autoridades locales están considerando implementar nuevas estrategias, que incluirían mayor señalización en los cruces peatonales y controles más estrictos sobre el uso de motocicletas.

Es crucial que se tomen medidas efectivas para prevenir futuros accidentes y garantizar la seguridad de todos los ciudadanos al transitar por las vías públicas.