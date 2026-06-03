Gendarmería realiza operativos en La Rioja: incautan minerales y un arma de fuego

Gendarmería Nacional secuestró 135 piedras minerales en Villa Castelli y un arma sin documentación en Talamuyuna. Estas acciones refuerzan la lucha contra el tráfico ilegal en la región.

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Efectivos de Gendarmería Nacional llevaron a cabo operativos en rutas provinciales y nacionales, donde se logró el secuestro de material mineral y un arma de fuego sin la documentación correspondiente.

En un control vehicular realizado por el Escuadrón 24 “Chilecito” en el kilómetro 114 de la Ruta Nacional N° 76, se detectó el transporte irregular de 135 piedras minerales en dos camionetas que se dirigían a Villa Castelli. Dicha acción contraviene el Art. 159 de la Ley 7.277, relacionada con el Código de Procedimiento Minero de La Rioja.

Asimismo, en Talamuyuna, el Escuadrón 58 “La Rioja” realizó un operativo en la intersección de la Ruta Nacional N° 38 y la Ruta Nacional N° 79, donde se halló una carabina y 13 municiones calibre 22. El conductor del vehículo no pudo presentar la documentación necesaria para la tenencia del arma, lo que llevó al secuestro del armamento.

Estos operativos destacan el compromiso de Gendarmería en la lucha contra el tráfico de materiales ilegales y la regulación de la tenencia de armas, aspectos esenciales para la seguridad en la región. La colaboración entre fuerzas de seguridad y organismos judiciales es crucial para el cumplimiento de la ley y la protección del medio ambiente.