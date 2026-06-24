Recuperan objetos robados tras la detención de un ladrón en Barrio San Vicente

Un allanamiento en el Barrio San Vicente permitió recuperar pertenencias robadas y culminó con la detención de un hombre de 31 años. La investigación sigue en curso, revelando posibles conexiones con otros delitos en la zona.

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La Comisaría Primera de la Unidad Regional IV llevó a cabo un allanamiento exitoso en un domicilio del Barrio San Vicente, en respuesta a una denuncia por hurto presentada el 17 de junio por un joven de 23 años, identificado como Burgos. La operación, ordenada por el Juzgado de Instrucción N° 2, permitió recuperar varios objetos personales, incluyendo una campera marrón, zapatillas negras, un pantalón negro y una mochila gris.

Durante el operativo, además de las pertenencias del denunciante, se secuestraron prendas que pertenecen al sospechoso, lo que podría ser clave para la investigación judicial. Se detuvo a un hombre de 31 años, conocido como Albornoz, alias «Monito», quien reside en la vivienda donde se realizó el procedimiento. Este individuo y los objetos recuperados quedaron a disposición del mencionado juzgado, que continuará con el proceso bajo la figura de hurto, según el Código Penal Argentino.

Este hecho se enmarca en un contexto de creciente preocupación por la seguridad en la región, donde se han intensificado los esfuerzos de las fuerzas de seguridad para combatir delitos contra la propiedad. La colaboración entre la comunidad y la policía ha sido crucial para el éxito de estas investigaciones.