Ruta 38: 49 pasajeros en riesgo tras retención de micro por fallas de seguridad

Durante un operativo de control en la Ruta Nacional 38, se retuvo un ómnibus de larga distancia que transportaba a 49 pasajeros. La inspección reveló que el vehículo operaba de manera ilegal, ya que no contaba con la habilitación para prestar servicios, carecía de seguro vigente y tenía el disco del tacógrafo vencido.
Las autoridades identificaron además múltiples fallas mecánicas y de seguridad, lo que llevó a prohibir la continuación del viaje. Los pasajeros fueron trasladados a una unidad que cumplía con las normativas vigentes para asegurar su llegada a destino.
La empresa responsable del ómnibus se enfrenta a multas económicas y sanciones administrativas. El vehículo será guardado en un depósito hasta que se regularice su situación documental y técnica. Este incidente destaca la relevancia de los controles en las rutas, esenciales para prevenir accidentes en el transporte público.