Martes, 14 de Abril 2026
Tragedia en Malligasta: encuentran el cuerpo de un joven de 28 años en una cantera
Policiales

Tragedia en Malligasta: encuentran el cuerpo de un joven de 28 años en una cantera

Las autoridades de Malligasta investigan la muerte de un hombre de 28 años hallado en una cantera. Se realizan pericias forenses mientras se estudia la causa, que podría ser natural.

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En Malligasta, las autoridades han comenzado una investigación tras el descubrimiento de un hombre de 28 años sin vida en una cantera local. El hallazgo, ocurrido en horas recientes, llevó a que las fuerzas de seguridad se desplegaran rápidamente para proteger el área y recolectar evidencias que puedan aclarar lo sucedido.

Actualmente, un equipo de especialistas médicos y forenses se encuentra en el lugar realizando las pericias necesarias para determinar la causa exacta del fallecimiento. Mientras esperan los resultados de la autopsia, la zona permanece bajo un estricto resguardo policial, y la causa está clasificada como información en desarrollo.

Las primeras hipótesis sugieren que podría tratarse de una muerte natural, dado que el joven había sufrido episodios de epilepsia, aunque se aguarda el informe médico para una confirmación oficial. Este trágico suceso ha generado consternación entre los presentes en el lugar y en la comunidad de Malligasta.

Se espera una actualización de la información por parte de las autoridades y del personal de salud involucrado, a medida que se obtengan más detalles sobre el caso.

Etiquetas: malligasta la rioja investigación muerte policiales epilepsia
TL;DR

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