Tres mujeres arrestadas por intento de robo en Carrefour de La Rioja

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La rápida intervención de la Policía en la Capital riojana evitó un robo en un supermercado Carrefour, donde tres mujeres fueron detenidas. El procedimiento fue realizado por personal de la Comisaría 1°, tras ser alertados por el personal de seguridad del local sobre la presencia de las sospechosas.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron que las mujeres ya estaban bajo custodia de la vigilancia privada. Según el guardia de seguridad, habían intentado llevarse diversos productos sin pagar, logrando cruzar la línea de cajas. Ante esta situación, se iniciaron las acciones judiciales correspondientes, y las detenidas fueron puestas a disposición de la Justicia.

Este incidente resalta los desafíos constantes que enfrenta la seguridad en los comercios de la región. La colaboración entre la Policía y el personal de seguridad privada fue clave para prevenir el delito. La preocupación por la inseguridad en la Capital y sus alrededores ha aumentado, y las autoridades locales están implementando estrategias para mejorar la seguridad en el área.