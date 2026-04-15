Tres mujeres arrestadas tras frustrar intento de robo en Carrefour de La Rioja

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El reciente intento de robo en una sucursal de la cadena Carrefour ha generado gran conmoción en la comunidad. Tres mujeres fueron aprehendidas tras intentar sustraer productos de higiene personal sin pagar. La intervención policial fue rápida, lo que permitió interceptar a las sospechosas antes de que pudieran abandonar el establecimiento.

El incidente ocurrió cuando los guardias de seguridad del supermercado, ubicado en una zona céntrica, notaron movimientos sospechosos entre las góndolas. Inmediatamente, alertaron a las fuerzas de seguridad locales, lo que facilitó la llegada de los efectivos antes de que las mujeres pudieran huir. Las tres involucradas quedaron a disposición de la justicia y los productos robados fueron recuperados.

Este tipo de robos no son aislados en la provincia, donde la inseguridad en los comercios ha aumentado en los últimos meses, generando preocupación entre los propietarios y la comunidad. Las autoridades han destacado la importancia de fortalecer la colaboración entre el comercio y las fuerzas de seguridad para prevenir futuros incidentes y asegurar un entorno más seguro.

La rápida respuesta de la policía ha sido valorada por los comerciantes locales, quienes esperan que se mantengan estas acciones para disuadir la delincuencia. “Es fundamental que estemos atentos y trabajemos en conjunto con las fuerzas de seguridad”, afirmó un comerciante de la zona.