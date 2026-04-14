Zulemita Menem acusa a su hermano Carlos Nair Menem de violencia y robo

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La familia Menem enfrenta un nuevo escándalo tras el pedido de detención de Carlos Nair Menem, solicitado por su hermana Zulemita Menem. La denuncia, que incluye acusaciones de robo y violencia de género, fue presentada formalmente en la Justicia en un contexto complicado por antecedentes familiares. Este conflicto se intensificó después de que la expareja de Carlos Nair ratificara denuncias recientes.

En el programa A la tarde de América TV, se informó que la situación se agravó por la reciente denuncia de su expareja, quien lo acusó de violencia de género. Karina Mazzocco, conductora del programa, explicó que Zulemita aprovechó esta situación para solicitar la detención de su hermano debido a su historial delictivo. El fiscal ya ha ordenado la búsqueda de Carlos Nair Menem, lo que indica la seriedad del caso.

A pesar de las acusaciones, Carlos Nair se defendió, afirmando que es inocente y rechazando las denuncias. Este episodio es parte de una serie de conflictos familiares que han mantenido a la familia Menem en el centro de la atención mediática, reflejando temas sociales como la violencia de género y los antecedentes delictivos en Argentina.