Viernes, 10 de Abril 2026
Abuela recibe tutela judicial para salvaguardar a menores en situación de vulnerabilidad
Política

Abuela recibe tutela judicial para salvaguardar a menores en situación de vulnerabilidad

La Dra. Alicia Valdez, del Juzgado N° 2, destaca que la nueva normativa permite una protección más efectiva de niños y adolescentes en situaciones críticas, con un enfoque en la familia. La reciente tutela otorgada a una abuela resalta la importancia de vínculos afectivos estables.

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La implementación del nuevo Código de Procedimiento de Familia ha permitido un enfoque renovado en la protección de niños, niñas, adolescentes y adultos mayores, según explicó la Dra. Alicia Valdez, titular del Juzgado N° 2 de la Primera Circunscripción. Este cambio establece una colaboración más efectiva entre el Poder Judicial y la Dirección de Niñez, así como el ámbito penal, para asegurar decisiones más centradas en el bienestar familiar.

Un caso emblemático es el de los hijos de Jessica Mercado, donde se otorgó la tutela definitiva a la abuela materna tras un análisis exhaustivo por parte de la Justicia. Esta decisión fue respaldada por un pedido formal de la Dirección de Niñez y la Defensoría de Niños, quienes no objetaron la resolución. La jueza Valdez subrayó que la decisión se basa en la voluntad de la abuela de asumir la crianza, asegurando así la protección de los menores hasta que alcancen la mayoría de edad.

Desde 2018, se han registrado en la capital riojana varios casos de menores huérfanos, lo que ha llevado a la Justicia a establecer un sistema de alerta para detectar situaciones de violencia. Este protocolo se activa en escuelas y centros de salud, donde docentes y personal sanitario tienen la responsabilidad de identificar y reportar señales de maltrato al Estado.

Etiquetas: la rioja juzgado de familia tutela protección infantil violencia intrafamiliar derechos de los niños
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