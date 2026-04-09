Jueves, 9 de Abril 2026
Casas defiende recursos hídricos en medio de la polémica reforma de glaciares
Política

Casas defiende recursos hídricos en medio de la polémica reforma de glaciares

Sergio Casas, diputado nacional por La Rioja, criticó la reforma a la Ley de Glaciares, alertando sobre el riesgo a recursos estratégicos y la posible venta de tierras a extranjeros. Además, denunció la falta de fondos enviados por el gobierno nacional a la provincia, lo que agrava la situación financiera local.

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El diputado nacional Sergio Casas manifestó su preocupación tras la aprobación de la reforma a la Ley de Glaciares, calificada por él como una «irresponsabilidad» del Gobierno Nacional. Casas, quien votó en contra de la iniciativa, advirtió sobre los riesgos que implica para los recursos estratégicos del país y criticó que el debate legislativo ocultara el verdadero objetivo de la norma, el cual pone en peligro áreas críticas.

El legislador enfatizó que, aunque apoya una minería responsable, la modificación actual desprotege recursos esenciales y alertó sobre la eventual venta de tierras a extranjeros. Afirmó que la soberanía sobre los recursos naturales debe permanecer en manos provinciales. Además, se refirió a la gestión del vocero presidencial, Manuel Adorni, cuestionando su actitud hacia la prensa y la falta de respuestas coherentes.

Casas también se expresó sobre la situación financiera de La Rioja, señalando que el gobierno de Javier Milei ha recortado fondos y que los pedidos de adelantos de coparticipación son necesarios ante la falta de recursos que el gobierno nacional debería enviar. Denunció que este es el primer gobierno que no ha proporcionado fondos a la provincia, lo que considera un desprecio hacia los riojanos.

Etiquetas: la rioja sergio casas reforma ley de glaciares gobierno nacional política recursos naturales
TL;DR

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