Controversia en La Rioja: Analía Tello apoya la rehabilitación de interno graduado

La Directora del Servicio Penitenciario de La Rioja, Analía Tello, defiende su decisión de celebrar un logro académico de un interno condenado por abuso sexual, a pesar de la polémica generada. Destacó la importancia de la rehabilitación y la educación en el contexto penitenciario, aunque reconoció que la forma de comunicarlo fue errónea.

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La controversia generada por una publicación en redes sociales de la Directora del Servicio Penitenciario de La Rioja, Analía Tello, ha suscitado un fuerte malestar en la comunidad. La imagen, que fue eliminada, mostraba a Tello junto a un interno condenado por abuso sexual que recientemente obtuvo su título universitario como psicopedagogo. Tello aclaró que su intención no era minimizar el delito, sino celebrar un logro institucional en el marco de la rehabilitación.

Según la funcionaria, el Servicio Penitenciario está cumpliendo con la ley al garantizar educación y capacitación en oficios, enfatizando que su función es la rehabilitación. A pesar de la reacción negativa, Tello defendió su decisión de celebrar el título obtenido por el interno como un hito, aunque reconoció que la forma de difusión fue inapropiada y generó malestar.

En respuesta a las críticas del defensor general, Gastón Mercado Luna, Tello expresó su descontento, defendiendo la transformación del Servicio Penitenciario en una herramienta de rehabilitación. Por último, al ser consultada sobre su continuidad en el cargo, negó haber considerado su dimisión, afirmando que no recibió solicitudes al respecto.