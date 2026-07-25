El legado del menemismo en la política argentina: reflexiones y análisis crítico

El exfuncionario argentino Alberto Kohan ha realizado un análisis sobre la centralización autoritaria del gobierno en Argentina durante los años noventa. Su reflexión pone de manifiesto que las características de ese modelo todavía están presentes en la política actual del país.
Kohan destaca que "el poder no se comparte ni aun con quien se duerme", lo que pone de relieve las dinámicas de poder que prevalecían en esa época. El análisis invita a la sociedad a reflexionar críticamente sobre las estrategias de liderazgo que se han desarrollado desde entonces.
Además, Kohan sugiere que la herencia de este periodo necesita una evaluación profunda, enfatizando el impacto que estas prácticas continúan teniendo en el contexto político contemporáneo.