El Senado avanza con la aprobación de pliegos judiciales en una sesión clave

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El Senado se reunirá este jueves a las 11 para tratar más de 60 pliegos judiciales enviados por el Poder Ejecutivo. Esta sesión es crucial para el oficialismo, que busca formalizar la entrada de estos documentos tras su reciente remisión.

Durante el encuentro, la oposición planea cuestionar al oficialismo en relación a la situación patrimonial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio de nuevas revelaciones sobre una causa judicial en su contra. Este tema ya había generado tensiones en sesiones anteriores, como la del 18 de marzo.

Además, el Senado avanzará en el tratamiento de importantes designaciones, como la de la ex senadora Lucila Crexell como embajadora ante Canadá, la cual cuenta con el apoyo del oficialismo, pero enfrenta resistencia del bloque justicialista. Se debatirán también los ascensos de cerca de 150 militares, incluidos altos mandos de las Fuerzas Armadas, aunque el ascenso del subjefe de la Fuerza Aérea, Marcelo Monetto, no se discutirá debido a la falta de votos.

Todos los temas han sido revisados previamente por la comisión de Acuerdos del Senado, presidida por Juan Carlos Pagotto, quien ha sido clave en la organización de los expedientes que se presentarán en la sesión.