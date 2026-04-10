Hugo Dante Herrera toma las riendas de la Secretaría de Hacienda en La Rioja

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El gobernador Ricardo Quintela tomó juramento a Hugo Dante Herrera como nuevo secretario de Hacienda en un acto realizado en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno. La ceremonia, que tuvo lugar este jueves, representa un momento clave en la administración provincial en medio de una situación económica complicada.

Durante su discurso, Quintela subrayó la experiencia de Herrera, quien ya había ocupado este cargo anteriormente. El gobernador hizo hincapié en la importancia de manejar de manera responsable las finanzas públicas y en la necesidad de distribuir equitativamente los recursos en tiempos difíciles. Además, mencionó que las principales prioridades de su gestión incluyen la atención a los salarios, la salud, la educación, la Justicia y los municipios.

La asunción de Herrera se produce en un contexto de desafíos económicos donde la gestión fiscal es fundamental. El nuevo secretario de Hacienda expresó su agradecimiento por la confianza recibida y se comprometió a trabajar para asegurar una administración eficiente de las finanzas provinciales. Este nombramiento refleja un cambio en las estrategias económicas del gobierno, buscando un manejo más transparente y equitativo de los recursos.

El acto estuvo marcado por la unidad del gabinete provincial, con la presencia de la vicegobernadora Teresita Madera y el ministro Fabián Blanco, lo que simboliza un fuerte apoyo institucional hacia la visión del gobernador para enfrentar los retos económicos actuales.