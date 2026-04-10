Viernes, 10 de Abril 2026
Hugo Dante Herrera toma las riendas de la Secretaría de Hacienda en La Rioja
Política

Hugo Dante Herrera toma las riendas de la Secretaría de Hacienda en La Rioja

Hugo Dante Herrera asumió como secretario de Hacienda en un acto que refleja la confianza del gobernador Quintela en su experiencia. El enfoque del nuevo equipo se centra en la gestión equitativa de recursos en tiempos económicos difíciles.

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El gobernador Ricardo Quintela tomó juramento a Hugo Dante Herrera como nuevo secretario de Hacienda en un acto realizado en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno. La ceremonia, que tuvo lugar este jueves, representa un momento clave en la administración provincial en medio de una situación económica complicada.

Durante su discurso, Quintela subrayó la experiencia de Herrera, quien ya había ocupado este cargo anteriormente. El gobernador hizo hincapié en la importancia de manejar de manera responsable las finanzas públicas y en la necesidad de distribuir equitativamente los recursos en tiempos difíciles. Además, mencionó que las principales prioridades de su gestión incluyen la atención a los salarios, la salud, la educación, la Justicia y los municipios.

La asunción de Herrera se produce en un contexto de desafíos económicos donde la gestión fiscal es fundamental. El nuevo secretario de Hacienda expresó su agradecimiento por la confianza recibida y se comprometió a trabajar para asegurar una administración eficiente de las finanzas provinciales. Este nombramiento refleja un cambio en las estrategias económicas del gobierno, buscando un manejo más transparente y equitativo de los recursos.

El acto estuvo marcado por la unidad del gabinete provincial, con la presencia de la vicegobernadora Teresita Madera y el ministro Fabián Blanco, lo que simboliza un fuerte apoyo institucional hacia la visión del gobernador para enfrentar los retos económicos actuales.

Etiquetas: la rioja gobierno provincial asunción ricardo quintela economía finanzas públicas
TL;DR

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