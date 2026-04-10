Investigan al jefe de Gabinete por enriquecimiento ilícito: implicancias para el Gobierno

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La investigación por el presunto enriquecimiento ilícito de Manuel Adorni, jefe de Gabinete, avanza tras el levantamiento del secreto fiscal y bancario. Esta decisión, tomada por el juez federal Ariel Lijo, responde a una solicitud del fiscal Gerardo Pollicita y permite el acceso a información detallada sobre las finanzas de Adorni y su esposa, Julieta Bettina Angeletti.

Los investigadores están analizando gastos en dólares que no coinciden con los ingresos declarados del funcionario. Entre las erogaciones destacadas se encuentra la compra de un departamento en Caballito por 230 mil dólares, de los cuales 30 mil fueron pagados inicialmente. Además, se ha identificado un desembolso de 20 mil dólares por una vivienda en el country Indio Cuá, cuyo valor total fue de 120 mil dólares.

Otros gastos relevantes incluyen un viaje en avión privado a Punta del Este de 3600 dólares y el costo del pasaje de su esposa en un viaje oficial a Nueva York, que ascendió a 5154 dólares. En total, se estima que los gastos en dólares de Adorni rondan los 90 mil dólares en un período de aproximadamente dos años.